Ponad 100 mln zł straty stoczni Wulkan. "Zostały skierowane zawiadomienia do prokuratury"

Stocznia Szczecińska Wulkan ma ponad sto milionów złotych straty za poprzedni rok. O ujemnym wyniku finansowym opinię publiczną poinformuje w poniedziałek po południu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, który o trwających audytach mówił już w "Rozmowie pod krawatem".

Nasz gość mówił o 18 milionach złotych straty na budowie pływającego doku dla Stoczni Remontowej Gryfia, ale Arkadiusz Marchewka odniósł się także do audytu w porcie, gdzie miliony złotych miał zarobić kojarzony z Joachimem Brudzińskim przedsiębiorca Dariusz Śpiewak.- Zostały skierowane zawiadomienia do prokuratury. Ona teraz ma w swoich rękach wszystkie dokumenty - mówił Marchewka.Przypomnijmy, że na naszej antenie Joachim Brudziński przekonywał, że Śpiewak to fachowiec, który otrzymywał wynagrodzenie za rzetelną pracę.Na naszym radiowym Facebooku sporo było pytań od mieszkańców Świnoujścia o to, kiedy pan minister dotrzyma obietnicy złożonej w kampanii wyborczej i doprowadzi do otwarcia ulicy Ku Morzu? Dziś Marchewka odpowiada, że to decyzja wojewody podejmowana na podstawie opinii służb.- Ja nie mam dostępu do tych opinii i nikt z tych państwa, ani z nas do tych opinii dostępu nie ma - mówił wiceminister infrastruktury.- To czemu pan to obiecał mieszkańcom? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Mówiliśmy o tym, że będziemy nad tym pracować. Natomiast są sytuacje, które są kluczowe. Ja dalej będę to deklarował, że będziemy również rozmawiać z portem po to, aby znaleźć alternatywne wyjście dla otwarcia tej drogi - mówił Marchewka.Wiceministra Arkadiusza Marchewkę pytaliśmy także o to, dlaczego nie wystartował w wyborach na prezydenta Szczecina, czy dziś rozdaje karty w mieście, ale także o jego aktywność w mediach społecznościowych. Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia na naszej podstronie