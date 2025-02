PCK przypomina. "To nie są kosze na śmieci" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kontenery na odzież nie są koszami na śmieci - przypomina Polski Czerwony Krzyż. Od tego roku szczecinianie są zobowiązani do segregacji tekstyliów.

Powinny być one zawożone do ekoportu, ale często trafiają do kontenerów PCK, a te - na przykład przy ulicy Rayskiego - są bardzo przepełnione.



- Wygląda bardzo niedobrze. Ja do ekoportu kilka razy wywoziłem jakieś różne rzeczy i wiem, że dla innych to może być skomplikowane. Nie mają samochodu. - Nie postawili pojemników, to mamy to, co mamy. - Po prostu brzydko to wygląda. - A czy każdego stać jechać do ekoportu? Nie każdy ma środek transportu. I co ma zrobić taka pani 70-80 lat z tymi rzeczami?



- Kontenery PCK szybciej się zapełniają, odkąd wszedł w życie przepis o segregacji tekstyliów - mówi Piotr Pilch ze szczecińskiego oddziału organizacji, koordynator do spraw pozyskiwania dochodów i komunikacji. - Ludzie myślą, że kontenery po prostu służą do odbioru każdych tekstylnych odpadków. Możemy do kontenera wrzucić ubrania, buty w dobrym stanie, zabawki. Nie rzucamy jakiś podartych ciuchów, jakiś szmat.



Miasto nie planuje w najbliższym czasie postawienia osobnych koszy na tekstylia. Znoszone ubrania nadal trzeba będzie odwozić do ekoportów. Jednocześnie PCK apeluje o zgłaszanie przepełnionych kontenerów. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu, który jest na nich umieszczony.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski