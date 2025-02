Jest szansa na dofinansowanie na zakup nowych tramwajów

Szczecin zabiegał o 81 mln zł dofinansowania na zakup ośmiu tramwajów, wartość kontraktu to 118 mln zł. źródło: https://pesa.pl/produkty/tramwaje/jazz/

Jest szansa, że Szczecin nie straci dofinansowania na zakup nowych tramwajów. W ubiegłym miesiącu Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło wyniki konkursu - dofinansowanie na zakup taboru otrzymały m.in. Kraków, Poznań, Bydgoszcz i Wrocław.

Szczecin był piąty - zabrakło punktów, choćby za brak podpisanej umowy z producentem pojazdów.



Miasto odwołało się od tej decyzji, jednocześnie Centrum wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury o zwiększenie limitu tramwajów dostępnych w konkursie, a z nadwyżki mógłby skorzystać Szczecin.



- Czekamy - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radny klubu OK Polska Piotr Kęsik.



- Zobaczymy, co się wydarzy, bo pamiętajmy, że perspektywa kończy nam się za rok. Ja jestem dobrej myśli - przyznał.



By mieć dodatkowe punkty Szczecin przyjął w ubiegłym roku uchwałę dotyczącą utworzenia Strefy Czystego Transportu. Radny PiS Marek Duklanowski uważa, że jest ona niepotrzebna.



- Ta uchwała była czysto pozorna, bo ona nie wprowadza wcale strefy, że to nie o taką uchwałę chodziło - powiedział.



Szczecin zabiegał o 81 mln zł dofinansowania na zakup ośmiu tramwajów, wartość kontraktu to 118 mln zł.