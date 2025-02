Szczecińscy radni zapowiadają dalsze kroki ws. podwyżek dla wychowawców

Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do władz miasta o dodatkowe pieniądze dla nauczycieli. Chodzi o 100 złotych miesięcznie - o co postulują związkowcy.

Edycja tekstu: Michał Król

Według radnych PiS-u miasto chce wydać 4 miliony złotych na podwyżki dla dyrektorów. Ich zdaniem pieniądze dla wychowawców również powinny się znaleźć.Krzysztof Romianowski z PiS-u zarzucił radnym Koalicji Obywatelskiej "kupowanie dyrektorów". Zaznaczył przy tym, że oni również na podwyżki zasługują, bo wykonują ciężką pracę.- Nie może być tak, że Platforma Obywatelska, która dzisiaj ma 100% władzy w Szczecinie - bo umówmy się, jest Piotr Krzystek, ale to Platforma 19 radnych - kupuje dyrektorów szkół, bo tak to trzeba powiedzieć. Oni dzisiaj kupują dyrektorów szkół i dla nich tylko dyrektorzy są najważniejsi - mówi radny PiS.Romianowski zapowiedział, że jeżeli nie będzie podwyżek dla wychowawców, to złożony zostanie wniosek o odwołanie wiceprezydenta Szczecina.- Żądamy jak najszybszej reakcji Biskupskiego i Platformy Obywatelskiej. Jeżeli to się nie uda, będziemy wnioskować o zdymisjonowanie tego wiceprezydenta, który się nie nadaje w ogóle do oświaty. My chcemy, żeby nauczyciele dostali to, co im się należy - mówi Romianowski.Jak wyliczył radny PiS Maciej Kopeć, dodatek dla wychowawców to koszt dla miasta w wysokości 3 milionów złotych.