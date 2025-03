Przebudowa magistrali wpłynęła na smak i zapach wody. ZWiK: nadaje się do picia

„Woda śmierdzi mułem” - skarżą się mieszkańcy Szczecina. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnia, że ma to związek z pracami przy przebudowie magistrali wodociągowej „Miedwianka”.

Edycja tekstu: Michał Król

ZWiK jednocześnie zapewnia, że woda jest zdatna do picia.- Lokatorzy się skarżą, że im brzydko pachnie. - Żółta woda leciała z kranu. - Czuję taką rtęć może. Myślałam, że mi z odpływów tak śmierdzi. Przeczyściłam wszystko i dalej śmierdzi - mówią mieszkańcy.Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przyznaje, że woda z innego ujęcia może powodować, że wrażliwe osoby rzeczywiście mogą mieć odczucie innego niż zwykle smaku czy zapachu. Ale podkreśla, że woda jest bezpieczna dla mieszkańców.- To nie awaria, tylko prace, które zostały przez nas zaplanowane. Jesteśmy w trakcie przebudowy kolejnej części „Miedwianki”. Zapewniamy, że te wyśrubowane normy i wymogi, które zostały przez nas za nałożone, przez ministerstwo, przez sanepid, zostały przez nas spełnione - mówi Pieczyńska.Pieczyńska dodaje, że w poniedziałek po południu woda będzie już dostarczana głównie z Miedwia. więc sytuacja wróci do normy.