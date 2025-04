Biskup składa życzenia wielkanocne

Przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego po to, żeby lepiej żyć, zbliżyć się do Boga i powiedzieć wyraźnie, że Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu - mówi abp Wiesław Śmigiel.

Metropolita szczecińsko-kamieński składa wielkanocne życzenia mieszkańcom Pomorza Zachodniego.- Przeżywamy ten czas też po to, aby uświadomić sobie, że Jezus zmartwychwstał i daje sens mojemu życiu - mówi Śmigiel.Arcybiskup Wiesław Śmigiel podkreśla, że święta przeżywamy również po to, żeby w naszych rodzinach było lepiej.- To znaczy, abyśmy się pogodzili, abyśmy wspólnie spędzili czas, abyśmy nauczyli się znowu ze sobą życzliwie rozmawiać i pomagać sobie wzajemnie - dodaje Śmigiel.Metropolita szczecińsko-kamieński podkreślił, że potrzebujemy pokoju na świecie, w ojczyźnie, w naszych domach i w naszych sercach. Życzę, by Jezus Zmartwychwstały był dawcą tego pokoju - powiedział abp Śmigiel.Edycja tekstu: Kamila Kozioł