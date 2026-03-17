Nowy plac zabaw w parku Andersa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Drewniany zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią i wieżą, hamaki i karuzela stanęły w centrum Szczecina. W parku generała Władysława Andersa powstaje nowy plac zabaw.

Teren przeznaczony dla dzieci w różnym wieku ma być gotowy pod koniec marca. - Takich miejsc powinno być w centrum więcej - uważają Szczecinianie.



- Miło, że infrastruktura się zmienia. Myślę, że będziemy korzystali za jakiś moment, bo dopiero synek ma 5 miesięcy. - Kołowrotki, kilka zjeżdżalni, troszkę piasku, dzieci też w piasku się lubią bawić. Widać, że jest na wykończeniu, więc myślę, że to może być kwestia tygodni. - Cudownie, jestem zachwycona. Czekaliśmy na ten plac zabaw - mówili.



Nowa konstrukcja zastąpiła piętnastoletnią wysłużoną siłownię po chmurką.



- Urządzenia były na tyle wyeksploatowane, że została zlikwidowana i podjęta została decyzja - przez mieszkańców - o tym, żeby ten plac zabaw właśnie w tym miejscu urządzić - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.



Plac zabaw powstaje w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, kosztuje prawie 400 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna