Nowy plac zabaw w parku Andersa [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Drewniany zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią i wieżą, hamaki i karuzela stanęły w centrum Szczecina. W parku generała Władysława Andersa powstaje nowy plac zabaw.
Teren przeznaczony dla dzieci w różnym wieku ma być gotowy pod koniec marca. - Takich miejsc powinno być w centrum więcej - uważają Szczecinianie.

- Miło, że infrastruktura się zmienia. Myślę, że będziemy korzystali za jakiś moment, bo dopiero synek ma 5 miesięcy. - Kołowrotki, kilka zjeżdżalni, troszkę piasku, dzieci też w piasku się lubią bawić. Widać, że jest na wykończeniu, więc myślę, że to może być kwestia tygodni. - Cudownie, jestem zachwycona. Czekaliśmy na ten plac zabaw - mówili.

Nowa konstrukcja zastąpiła piętnastoletnią wysłużoną siłownię po chmurką.

- Urządzenia były na tyle wyeksploatowane, że została zlikwidowana i podjęta została decyzja - przez mieszkańców - o tym, żeby ten plac zabaw właśnie w tym miejscu urządzić - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Plac zabaw powstaje w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, kosztuje prawie 400 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
