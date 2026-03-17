Parkingowiec przyciągnie mieszkańców - twierdzi prezes szczecińskiego TBS

Parkingowiec to sukces, a będzie jeszcze lepiej. Tak uważa prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Szczecinie. To właśnie TBS odpowiada za postawienie parkingowca przy ul. Małkowskiego.
W tej chwili zarządza nim miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Być może na razie pokutuje brak doświadczenia urzędników w zarządzaniu takimi obiektami - mówiła Szotkowska.
- Myślę, że dla tej spółki to też jest nowość i potrzebują czasu, żeby dostosować to do potrzeb naszych mieszkańców. Z czasem ten parking zostanie zaakceptowany i dobrze będzie się tam parkowało - mówi Szotkowska.
Według przedstawicieli spółki NiOL z parkingowca dziennie korzysta średnio stu kierowców.
Może on pomieścić 262 samochody.
