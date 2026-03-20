Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Radni obawiają się skutków nowej, potencjalnej inwestycji na Gumieńcach

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Radni Szczecina chcą zmian przestrzennych w okolicy ulicy Bieszczadzkiej. Skierowali do prezydenta miasta wniosek o rozpoczęcie procedury.
To reakcja na inny wniosek, który wpłynął do miasta od potencjalnego inwestora - informuje przewodniczący komisji, radny Andrzej Radziwinowicz.

- Wzbudziło to delikatnie nasz niepokój, ponieważ jest to obszar domków jednorodzinnych. Natomiast inwestor zawnioskował o to, aby zbadać możliwość budowy sześciu budynków sześciokondygnacyjnych, czyli parter plus pięć pięter. Byłoby to 255 mieszkań - dodaje Radziwinowicz.

Jak mówi Radziwinowicz, wątpliwości w tej sprawie dotyczą również infrastruktury drogowej, która w tej części Gumieniec jest mocno ograniczona.

- Mamy wąskie gardło w postaci Ronda Gierosa i obawiam się, że jeśli powstałoby tam kiedykolwiek 250 mieszkań, to dorzucimy sobie problem, jak dojechać bez korków do pracy. Wtedy zaczną się pytanie do nas, do gminy, do radnych, czemu nie dajemy rady z systemem komunikacyjnym - podkreśla Radziwinowicz.

O tym, czy zmiany przestrzenne w okolicy ulicy Bieszczadzkiej zostaną przeprowadzone zdecyduje teraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
To reakcja na inny wniosek, który wpłynął do miasta od potencjalnego inwestora - informuje przewodniczący komisji, radny Andrzej Radziwinowicz.
Jak mówi Radziwinowicz, wątpliwości w tej sprawie dotyczą również infrastruktury drogowej, która w tej części Gumieniec jest mocno ograniczona.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 6339 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3692 razy)
  3. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2155 razy)
  4. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od wczoraj oglądane 2112 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od przedwczoraj oglądane 2073 razy)
Zobacz

radioszczecin.tv

Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!

Najnowsze podcasty