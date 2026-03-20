Radni obawiają się skutków nowej, potencjalnej inwestycji na Gumieńcach

Radni Szczecina chcą zmian przestrzennych w okolicy ulicy Bieszczadzkiej. Skierowali do prezydenta miasta wniosek o rozpoczęcie procedury.

To reakcja na inny wniosek, który wpłynął do miasta od potencjalnego inwestora - informuje przewodniczący komisji, radny Andrzej Radziwinowicz.



- Wzbudziło to delikatnie nasz niepokój, ponieważ jest to obszar domków jednorodzinnych. Natomiast inwestor zawnioskował o to, aby zbadać możliwość budowy sześciu budynków sześciokondygnacyjnych, czyli parter plus pięć pięter. Byłoby to 255 mieszkań - dodaje Radziwinowicz.



Jak mówi Radziwinowicz, wątpliwości w tej sprawie dotyczą również infrastruktury drogowej, która w tej części Gumieniec jest mocno ograniczona.



- Mamy wąskie gardło w postaci Ronda Gierosa i obawiam się, że jeśli powstałoby tam kiedykolwiek 250 mieszkań, to dorzucimy sobie problem, jak dojechać bez korków do pracy. Wtedy zaczną się pytanie do nas, do gminy, do radnych, czemu nie dajemy rady z systemem komunikacyjnym - podkreśla Radziwinowicz.



O tym, czy zmiany przestrzenne w okolicy ulicy Bieszczadzkiej zostaną przeprowadzone zdecyduje teraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek.



