Dieta dla cukrzyków i chorych na serce. Bezpłatne warsztaty w Szczecinie

Mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach kulinarnych, w ramach świadczeń szczecińskiego Centrum Usług Społecznych.

Będą one cykliczne dla dwóch grup: seniorów i rodzin z dziećmi. Jak tłumaczy Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej, badania wskazały potrzebę takiej usługi dla mieszkańców miasta.

- Jak poradzić sobie z planem żywieniowym na cały tydzień, żeby były to posiłki dostarczające odpowiednie składniki odżywcze? Jak wprowadzać zdrową dietę w profilaktyce chorób serca? Jak radzić sobie z przygotowaniem posiłków dla osób, które chorują na cukrzycę czy insulinooporność? - wymienia Homis.Warsztaty dla rodzin z dziećmi rozpoczną się 20 kwietnia a dla seniorów 17 kwietnia. Zapisy prowadzone są mailowo bądź telefonicznie (info@cus.szczecin.eu 510 612 812).