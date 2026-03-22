Dieta dla cukrzyków i chorych na serce. Bezpłatne warsztaty w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)
Mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach kulinarnych, w ramach świadczeń szczecińskiego Centrum Usług Społecznych.
Będą one cykliczne dla dwóch grup: seniorów i rodzin z dziećmi. Jak tłumaczy Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej, badania wskazały potrzebę takiej usługi dla mieszkańców miasta.

- Jak poradzić sobie z planem żywieniowym na cały tydzień, żeby były to posiłki dostarczające odpowiednie składniki odżywcze? Jak wprowadzać zdrową dietę w profilaktyce chorób serca? Jak radzić sobie z przygotowaniem posiłków dla osób, które chorują na cukrzycę czy insulinooporność? - wymienia Homis.

Warsztaty dla rodzin z dziećmi rozpoczną się 20 kwietnia a dla seniorów 17 kwietnia. Zapisy prowadzone są mailowo bądź telefonicznie (info@cus.szczecin.eu 510 612 812).

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
