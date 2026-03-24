Rada Miasta Szczecin za powiększeniem granic Drawieńskiego Parku Narodowego

Region Adam Wosik

Fot. pnddo.pl
To pokłosie wniosku Ministra Klimatu i Środowiska, który rozpoczął już prace legislacyjne w tym zakresie.
Resort planuje objęcie ochroną prawną ponad 56 hektarów działek znajdujących się w granicach administracyjnych Szczecina.

- To jest dokładnie ten sam teren, który był w przypadku Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, teraz tylko ma być włączony w jurysdykcję Drawieńskiego Parku Narodowego razem z terenem, który jest po stronie gminy Kołbaskowo, tak aby zabezpieczyć ten teren najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce - informuje radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.

Chodzi między innymi o użytek ekologiczny „Klucki Ostrów” oraz część wyspy Ustowskie Mokradła. Przeciwko włączeniu tego obszaru w granice Drawieńskiego Parku Narodowego byli radni Prawa i Sprawiedliwości - w tym radny Marek Duklanowski.

- Ten teren nie różni się od terenów obok, nie ma też zidentyfikowanego żadnego siedliska przyrodniczego. Teraz my będziemy coś chronić, a nie wiadomo po co, co dzisiaj jest objęte użytkiem ekologicznym, a na Dziewokliczu z inwentaryzacji przyrodniczej nie wynika nic, co mogłoby ten teren pokazywać jako cenny przyrodniczo - wskazał.

Ostatecznie za powiększeniem obecnych granic Drawieńskiego Parku Narodowego głosowało 19 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6507 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2608 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2477 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2361 razy)
  5. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od dzisiaj oglądane 1923 razy)
radioszczecin.tv

Powódź w naszym studiu! [ZDJĘCIA, WIDEO]
Małgorzata Schwarz
Przeciętny Polak wyda na święta 300 zł. Czy rozpoczął się już szał zakupów? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Palenie na przystankach. Jak skutecznie wyegzekwować zakaz? [WIDEO,ZDJĘCIA]
Nadchodzi Powódź!
Prywatny szpital powstanie przy parku Chopina. Mieszkańcy nie są zadowoleni [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty