Rada Miasta Szczecin za powiększeniem granic Drawieńskiego Parku Narodowego

To pokłosie wniosku Ministra Klimatu i Środowiska, który rozpoczął już prace legislacyjne w tym zakresie.

Resort planuje objęcie ochroną prawną ponad 56 hektarów działek znajdujących się w granicach administracyjnych Szczecina.



- To jest dokładnie ten sam teren, który był w przypadku Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, teraz tylko ma być włączony w jurysdykcję Drawieńskiego Parku Narodowego razem z terenem, który jest po stronie gminy Kołbaskowo, tak aby zabezpieczyć ten teren najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce - informuje radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.



Chodzi między innymi o użytek ekologiczny „Klucki Ostrów” oraz część wyspy Ustowskie Mokradła. Przeciwko włączeniu tego obszaru w granice Drawieńskiego Parku Narodowego byli radni Prawa i Sprawiedliwości - w tym radny Marek Duklanowski.



- Ten teren nie różni się od terenów obok, nie ma też zidentyfikowanego żadnego siedliska przyrodniczego. Teraz my będziemy coś chronić, a nie wiadomo po co, co dzisiaj jest objęte użytkiem ekologicznym, a na Dziewokliczu z inwentaryzacji przyrodniczej nie wynika nic, co mogłoby ten teren pokazywać jako cenny przyrodniczo - wskazał.



Ostatecznie za powiększeniem obecnych granic Drawieńskiego Parku Narodowego głosowało 19 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości.



