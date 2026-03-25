Tak ma wyglądać nowe osiedle w Podjuchach

Wiemy już, jak będzie wyglądać nowe osiedle TBS w szczecińskich Podjuchach. Konkurs architektoniczny na koncepcję zabudowy pomiędzy ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią i Autostradą A6 wygrała warszawska pracownia „22Architekci”.

- Projekt dobrze pasuje do otoczenia i przyrody, łączy różne typy zabudowy i zachowuje atrakcyjny, naturalny charakter miejsca – podkreślił przewodniczący jury Zbigniew Maćków z wrocławskiego SARP-u. - Zaproponowane budynki dają przykład wyważonej ekonomicznie i zrównoważonej ekologicznie architektury, która operując ograniczonym językiem elementów formalnych buduje ciekawe relacje przestrzenne i stwarza duży potencjał budowania dobrych relacji sąsiedzkich.



Efekt tego projektu pozytywnie zaskoczył miejskiego architekta Marka Koguciuka. Zwłaszcza, jeśli chodzi o malownicze położenie i bliskość z naturą. Ekspert doszukał się jednak pewnych wad.



- To miejsce powinno być w jakiś sposób uchronione przed tym nadmiernym hałasem, być może przez wały ziemne od strony autostrady, ponieważ zarówno wykonany ekran akustyczny, jak i zieleń, która tam jest, tego obniżenia nie gwarantuje. Poziom hałasu jest dalej zbyt wysoki - uważa Koguciuk.



Projekt zakłada wybudowanie około 560 mieszkań na wynajem, kilka lokali usługowych i placówki wsparcia, a także teren z drogami, zielenią, placami zabaw i pełną dostępnością.



Miasto planuje, że pierwsi lokatorzy zamieszkają na nowym osiedlu za trzy lata.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski