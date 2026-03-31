Poseł PiS o obniżkach cen paliw: dobry ruch, ale zbyt późny

Region Jarosław Gowin

Artur Szałabawka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ruch w dobrym kierunku, ale zbyt późny - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka komentuje działania rządu w sprawie obniżenia cen paliw.
Artur Szałabawka
Szczecińscy kierowcy komentują obniżki na stacjach paliw [ZDJĘCIA]
Eksperci o długofalowych skutkach obniżek cen paliw
Zdaniem gościa porannej "Rozmowy pod Krawatem" Radia Szczecin, wprowadzenie maksymalnych stawek to dobre działanie, choć powinno wejść w życie znacznie szybciej. W ocenie Artura Szałabawki podwyżki zdążyły już się odbić na różnych branżach.

- Transport, dostawy i tym podobne rzeczy. Te branże odczuły to... Te parę tygodni doprowadziło do tego, że rząd w budżecie uzyskał dodatkowe 2 miliardy zł z tych wszystkich opłat akcyzowych, bo szanowni państwo, połowa ceny paliwa to są podatki dla państwa - podkreśla poseł PiS.

Od wtorku na stacjach obowiązują regulowane ceny paliw - kierowcy zapłacą najwyżej 6,16 zł za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz 2 komentarze

za późno???
Przecież na początku marca 2026 Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że rozpoczęta operacja przeciw Iranowi potrwa maksymalnie cztery tygodnie.
No więc JAK ZA PÓŹNO???
Każdy liczył, że to tylko chwilowa sprawa, no bo komu, jak komu, ale Trumpowi można wierzyć... Czyż nie? Panowie PiSowcy?

