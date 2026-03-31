Poseł PiS o obniżkach cen paliw: dobry ruch, ale zbyt późny

Ruch w dobrym kierunku, ale zbyt późny - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka komentuje działania rządu w sprawie obniżenia cen paliw.

Od wtorku na stacjach obowiązują regulowane ceny paliw - kierowcy zapłacą najwyżej 6,16 zł za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.









Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Zdaniem gościa porannej "Rozmowy pod Krawatem" Radia Szczecin, wprowadzenie maksymalnych stawek to dobre działanie, choć powinno wejść w życie znacznie szybciej. W ocenie Artura Szałabawki podwyżki zdążyły już się odbić na różnych branżach.- Transport, dostawy i tym podobne rzeczy. Te branże odczuły to... Te parę tygodni doprowadziło do tego, że rząd w budżecie uzyskał dodatkowe 2 miliardy zł z tych wszystkich opłat akcyzowych, bo szanowni państwo, połowa ceny paliwa to są podatki dla państwa - podkreśla poseł PiS.