Poseł PiS odcina się od byłego dyrektora PŻM, który usłyszał zarzuty

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

„To nie nasz człowiek” – odpowiada poseł PiS-u Artur Szałabawka pytany w "Rozmowie pod Krawatem" o zarzuty dla byłego dyrektora i zarządcy komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej.

- On się odciął, wybrał swoją własną drogę. Ja z nim kontaktu żadnego nie miałem już od tamtego czasu, jak przestał być w PZM-ie. I jakie on działania podjął, od tego jest prokuratura. Rozumiem, są zarzuty, żeby to wyjaśnić - mówił Szałabawka.



Paweł B. kasował za doradzanie portom zdalnie, ale nawet nie miał komputera. Mamy do czynienia z niegospodarnością w spółce skarbu państwa, wyprowadzaniem pieniędzy na fikcyjne faktury



- On nie był zatrudniony przez ministra gospodarki morskiej, tylko chyba był powołany przez Radę Pracowniczą. Bo mówimy o tym prawdopodobnym, fikcyjnym zatrudnieniu. Ja nie chcę też w to wnikać - mówił poseł PiS.



Artura Szałabwkę pytałem także m.in. o nowe ceny paliw, o zawiadomienie posłów PiS-u w sprawie polimerów Police, czy o osobowość prawną rzeki Odry



Edycja tekstu: Michał Król Według śledczych Paweł B. pod koniec rządów zjednoczonej prawicy miał wykonywać fikcyjną pracę na rzecz Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście, za co skasował 600 tysięcy złotych. Zdaniem Artura Szałabawki, jego działalność i związki z rządem Prawa i Sprawiedliwości zakończyły się, kiedy przestał stać na czele PŻM.- On się odciął, wybrał swoją własną drogę. Ja z nim kontaktu żadnego nie miałem już od tamtego czasu, jak przestał być w PZM-ie. I jakie on działania podjął, od tego jest prokuratura. Rozumiem, są zarzuty, żeby to wyjaśnić - mówił Szałabawka.Paweł B. kasował za doradzanie portom zdalnie, ale nawet nie miał komputera. Mamy do czynienia z niegospodarnością w spółce skarbu państwa, wyprowadzaniem pieniędzy na fikcyjne faktury- On nie był zatrudniony przez ministra gospodarki morskiej, tylko chyba był powołany przez Radę Pracowniczą. Bo mówimy o tym prawdopodobnym, fikcyjnym zatrudnieniu. Ja nie chcę też w to wnikać - mówił poseł PiS.

Zdaniem Artura Szałabawki, jego działalność i związki z rządem Prawa i Sprawiedliwości zakończyły się, kiedy przestał stać na czele PŻM. Mamy do czynienia z niegospodarnością w spółce skarbu państwa, wyprowadzaniem pieniędzy na fikcyjne faktury