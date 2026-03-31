Właściciele gruntów w gminie Dobra zmagają się z niepewnością [ZDJĘCIA]

"Wszystkie wydane decyzje o warunkach zabudowy (WZ) pozostają w mocy" - taką informację przekazały władze podszczecińskiej gminy Dobra na swoim profilu facebookowym.

Dodano, że działki, które mają wydane tak zwane WZ będą wyłączane z obszaru, dla którego zostanie opracowany plan miejscowy. Oznacza to, że inwestorzy - tu znów cytat - "mogą realizować swoje zamierzenia zgodnie z wydanymi decyzjami”.



Jak mówi jeden z inwestorów, to o tyle istotna informacja, że gmina w niektórych przypadkach powstrzymywała się przed wydaniem warunków zabudowy.



"Tak jest w przypadku naszej rodziny" - wyjaśnia Maciej Wojciechowski: - My wszystkie dokumenty zaczęliśmy składać już w 2023 roku i od samego początku byliśmy, że tak powiem, karani za to, że chcemy coś zrobić.



Rodzina pana Macieja nadal czeka na wydanie warunków zabudowy. Na należących do nich nieruchomościach wybudowanych mogłoby być ponad 60 domów.



W ubiegłym roku do Urzędu Gminy Dobra wpłynęło ponad 1700 wniosków o wydanie "wuzetek".



