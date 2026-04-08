Wykolejenie cysterny z amoniakiem na szczecińskim Stołczynie

W cysternie, która wykoleiła się na stacji Szczecin-Stołczyn przewożono amoniak - potwierdziła nam Grupa Azoty Police. Do zdarzenia doszło w sobotę na trasie Police-Chemia - Mościce-Azoty.

Ruch pociągów na tej nadal jest wstrzymany. Trwa oczekiwanie na przepompowanie ładunkuRzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik zapewnia, że nie doszło do rozszczelnienia cysterny.- W najbliższym czasie rozpocznie się operacja przepompowywania amoniaku do podstawionego transportu. Działania zabezpieczy specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Puław, działająca w systemie pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych - mówi Kulik.Sytuacja nie wpłynie też na przerwanie łańcucha dostaw - dodaje rzecznik.- Zdarzenie nie wpływa na ciągłość działalności produkcyjnej Grupy Azoty, m.in. dzięki posiadanym zapasom magazynowym. Część transportu, 14 pierwszych wagonów składu, została już bezpiecznie skierowana do miejsca docelowego - informuje Kulik.Akcja przepompowania ładunku planowana była środę. Jak przekazał nam jednak rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski, wystąpiły problemy z dostawą azotu, który jest potrzebny do operacji przepompowania amoniaku.Do tematu będziemy wracać.