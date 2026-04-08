Posłowie PiS: KO kłamie i atakuje zdrowie Polaków

Zachodniopomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości popierają wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Ministerstwo Zdrowia zamieściło w mediach społecznościowych serię wpisów, w których punktuje zarzuty polityków PiS. Zdaniem resortu, dostęp do profilaktyki nie jest ograniczany, a decyzje o likwidowaniu oddziałów położniczych leżą w gestii organów właścicielskich szpitali.





To organy właścicielskie i zarządcze decydują o utrzymaniu konkretnego oddziału. Te decyzje zapadają w regionach.



MZ dało rozwiązanie, w postaci interwencyjnych punktów położniczych, które finansuje @NFZ_GOV_PL.



— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 7, 2026

Ich zdaniem sytuacja w polskiej służbie zdrowia dramatycznie się pogarsza.Na liście przewin są m.in. nowe zasady profilaktyki zdrowotnej, wśród których jest zmniejszenie finansowania badań profilaktycznych przez państwo. To znacząco zmniejsza dostępność do nich – mówi poseł Artur Szałabawka.- Jest to skazanie tych osób na umieranie na choroby nowotworowe. To o czym mówiła Platforma Obywatelska, czyli ta cała profilaktyka, to jedna wielka ściema w wykonaniu tej koalicji. Oni bardzo dużo kłamali, kłamią, a teraz atakują zdrowie Polaków - mówi Szałabawka.Politycy odnieśli się także do zamykania oddziałów położniczych w szpitalach.