Orlen Neptun nie zostanie przeniesiony na Pomorze Zachodnie

Pomorze Zachodnie brane było pod uwagę jako region do którego mogłaby być przeniesiona spółka ORLEN Neptun.

Ostatecznie firma odpowiadająca za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, zostanie przeniesiona z Warszawy do Gdańska, zapowiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.W październiku 2023 r. spółka uzyskała decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pięciu lokalizacji pod budowę farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 5,2 GW.Cztery z nich znajdują się na Ławicy Odrzańskiej w rejonie Świnoujścia, a piąta w pobliżu wybrzeża na wysokości miejscowości Choczewo.Spółka współpracuje także przy rozwoju infrastruktury offshore, w tym terminala instalacyjnego w Świnoujściu, który został otwarty w czerwcu 2025 r. i wspiera realizację projektów morskich farm wiatrowych, takich jak Baltic Power.