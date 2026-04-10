Orlen Neptun nie zostanie przeniesiony na Pomorze Zachodnie

Region Polska Agencja Prasowa

fot. ORLEN Neptun Sp. z o.o.
Pomorze Zachodnie brane było pod uwagę jako region do którego mogłaby być przeniesiona spółka ORLEN Neptun.
Ostatecznie firma odpowiadająca za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, zostanie przeniesiona z Warszawy do Gdańska, zapowiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

W październiku 2023 r. spółka uzyskała decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pięciu lokalizacji pod budowę farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 5,2 GW.

Cztery z nich znajdują się na Ławicy Odrzańskiej w rejonie Świnoujścia, a piąta w pobliżu wybrzeża na wysokości miejscowości Choczewo.

Spółka współpracuje także przy rozwoju infrastruktury offshore, w tym terminala instalacyjnego w Świnoujściu, który został otwarty w czerwcu 2025 r. i wspiera realizację projektów morskich farm wiatrowych, takich jak Baltic Power.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

