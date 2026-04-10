Zmiany dla kierowców na S3

Fot. Robert Stachnik

Zmiana organizacji ruchu na drodze szybkiego ruchu S3. Chodzi o okolice węzła Goleniów Zachód, gdzie rozpoczęła się wymiana nawierzchni.

- W tej części S3 ruch samochodów został już przerzucony na nitkę w kierunku Szczecina. To też wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców korzystających z węzła Goleniów Zachód - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Kierowcy jadący do Goleniowa od strony Szczecina będą musieli zjeżdżać na węźle Goleniów Południe, ponieważ na węźle Goleniów Zachód ten zjazd nie będzie możliwy. Natomiast kierowcy wyjeżdżający w kierunku Świnoujścia będą musieli korzystać z innych węzłów.



Utrudnienia w tej części obwodnicy Goleniowa powinny zakończyć się przed tegoroczną majówką.



