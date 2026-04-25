Muzyczno-filmowy powrót do przeszłości w Studiu S-1 [ZDJĘCIA]

Studio S-1 Radia Szczecin zmieniło się w sale kinową. I to nie byle jaką. Bo można było w niej nie tylko obejrzeć film pt. "Nosferatu - symfonia grozy" z 1922 roku, ale także posłuchać muzyki na żywo.

- Dzisiaj mieliśmy wyjątkową taką okazję, żeby posłuchać filmu z muzyką na żywo. Jest to pierwszy horror, jaki został w ogóle wyprodukowany. Jest to film niemy, akompaniowaliśmy jako orkiestra, która się składała z sekstetu smyczkowego z fortepianem - opowiada skrzypaczka, Justyna Sajewicz.



- Przy tym projekcie gram na wiolonczeli. Cała muzyka Brahmsa, która została tutaj wykonana, bardzo dobrze wgrała się w klimat tego filmu i oddała, myślę, że ducha tej epoki. Uważam, że publiczność była bardzo zadowolona - dodaje Olgierd Żemojtel.



Akcja tego stuletniego filmu jest jeszcze większym powrotem do przeszłości. "Nosferatu - symfonia grozy" rozgrywa się w połowie XIX wieku.



