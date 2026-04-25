Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Muzyczno-filmowy powrót do przeszłości w Studiu S-1 [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Studio S-1 Radia Szczecin zmieniło się w sale kinową. I to nie byle jaką. Bo można było w niej nie tylko obejrzeć film pt. "Nosferatu - symfonia grozy" z 1922 roku, ale także posłuchać muzyki na żywo.
- Dzisiaj mieliśmy wyjątkową taką okazję, żeby posłuchać filmu z muzyką na żywo. Jest to pierwszy horror, jaki został w ogóle wyprodukowany. Jest to film niemy, akompaniowaliśmy jako orkiestra, która się składała z sekstetu smyczkowego z fortepianem - opowiada skrzypaczka, Justyna Sajewicz.

- Przy tym projekcie gram na wiolonczeli. Cała muzyka Brahmsa, która została tutaj wykonana, bardzo dobrze wgrała się w klimat tego filmu i oddała, myślę, że ducha tej epoki. Uważam, że publiczność była bardzo zadowolona - dodaje Olgierd Żemojtel.

Akcja tego stuletniego filmu jest jeszcze większym powrotem do przeszłości. "Nosferatu - symfonia grozy" rozgrywa się w połowie XIX wieku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty