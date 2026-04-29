Prezydent Szczecina: baza paliwowa w Podjuchach powinna być rozebrana

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma znaczenia, kto stoi za budową bazy paliwowej w Podjuchach, prawo jest jednakowe dla wszystkich - powiedział w "Rozmowie pod krawatem" prezydent Szczecina.
Piotr Krzystek

Piotr Krzystek odniósł się w ten sposób do pytania o Iwonę Bobrek, która jest związana z firmą Oktan Energy, odpowiedzialną za nielegalną budowę. Bobrek przez wiele lat była dyrektorką wydziału zarządzania finansami w szczecińskim magistracie.

- To nie ma znaczenia. Mamy przepisy, niezależnie kto był inwestorem w tym miejscu, powinien stosować się do obowiązujących reguł. I my musimy konsekwentnie tego przestrzegać, od tego jest urząd. Nie jest ważne, kto ile ma środków finansowych na koncie, jakie ma aktywa - mówi prezydent Szczecina.

Piotr Krzystek mówił, że jego zdaniem baza paliwowa powinna być rozebrana, a radni powinni uchwalić jak najszybciej plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Przeciwko powstającym w Podjuchach magazynom protestują mieszkańcy osiedla, wniosek o odwołanie decyzji środowiskowej dla budowy przesłał do magistratu RDOŚ, a radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Tu powinien wjechać prokurator. Oktan Energy to szemrana firma były właściciel umorzony w aferę paliwową i oszustwa względem skarbu państwa.
Ujawnijcie listę klientów ciekawe kto u nich kupuje

