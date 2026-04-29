Co z bazą paliwową w Podjuchach? Jest decyzja prezydenta

Postępowanie o wydaniu warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach zawieszone.

- Decyzję podjął prezydent Szczecina Piotr Krzystek na wniosek miejskich radnych - tłumaczy rzecznik prasowy prezydenta Łukasz Kolasa. - Pan prezydent, jako organ, przychylił się do stanowiska radnych, które zostało wyrażone na jednej z komisji Rady Miasta. To stanowisko dotyczyło tego, aby wstrzymać wydanie warunków zabudowy z uwagi na wszczęty plan zagospodarowania przestrzennego. Do tego w istocie dzisiaj doszło. Zawieszenie może potrwać maksymalnie 18 miesięcy.









Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Baza paliwowa to samowola budowlana - potężne zbiorniki stanęły na prawobrzeżu miasta bez wymaganych zezwoleń. Przeciwko budowie protestowali między innymi mieszkańcy osiedla. Sprawą zajęła się także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.