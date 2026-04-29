Co z bazą paliwową w Podjuchach? Jest decyzja prezydenta

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Postępowanie o wydaniu warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach zawieszone.
- Decyzję podjął prezydent Szczecina Piotr Krzystek na wniosek miejskich radnych - tłumaczy rzecznik prasowy prezydenta Łukasz Kolasa. - Pan prezydent, jako organ, przychylił się do stanowiska radnych, które zostało wyrażone na jednej z komisji Rady Miasta. To stanowisko dotyczyło tego, aby wstrzymać wydanie warunków zabudowy z uwagi na wszczęty plan zagospodarowania przestrzennego. Do tego w istocie dzisiaj doszło. Zawieszenie może potrwać maksymalnie 18 miesięcy.

Baza paliwowa to samowola budowlana - potężne zbiorniki stanęły na prawobrzeżu miasta bez wymaganych zezwoleń. Przeciwko budowie protestowali między innymi mieszkańcy osiedla. Sprawą zajęła się także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz 1 komentarz

Teraz pora na ruch prokuratury. Warto też prześwietlić firmę Oktan Energy skoro tak lubią omijać prawo zachodzi prawdopodobieństwo że to nie jedyny przypadek. Urząd kontroli skarbowej powinien im się dokładnie przyjrzeć

Najnowsze podcasty