Przerobił motorower, wpadł przy przekroczeniu prędkości

Zaczęło się od zbyt szybkiej jazdy, a skończyło na poważniejszych problemach. Policjanci zatrzymali 32-latka, który jechał motorowerem przerobionym na mocniejszy pojazd.

Mężczyzna przekroczył prędkość o 19 kilometrów na godzinę. Podczas kontroli funkcjonariusze zauważyli jednak, że motorower może mieć większą moc niż wskazywały dokumenty.Okazało się, że w pojeździe zamontowano silnik o pojemności 124 centymetrów sześciennych. Kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu, dlatego sprawa trafi do sądu.