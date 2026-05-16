Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Parada zabytkowych samochodów w ramach Nocy Muzeów [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na nocne zwiedzanie zaprasza szczecińskie Muzeum Techniki i Komunikacji. Tu można było poczuć zapach spalin i usłyszeć głośne klaksony.
Szpinakowy Pałac otwarty dla zwiedzających [ZDJĘCIA]

"Szpinakowy Pałac" otwarty dla zwiedzających [ZDJĘCIA]

Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić?
Szczecin. Noc w Muzeum Narodowym
Noc muzeów: atrakcje w Szczecinie
Kryminalna Noc Muzeów w Świnoujściu
Rusza Noc Muzeów w Świnoujściu [ZDJĘCIA]
RSnW: Noc Muzeów w Stargardzie
Europejska Noc Muzeów 2026 w Szczecinie i regionie
W sobotnią noc muzea otworzą swoje drzwi dla odwiedzających
Powód? Tradycyjnie Noc Muzeów przy Niemierzyńskiej otworzyła parada zabytkowych samochodów, które przejechały ulicami miasta.

- Co się najbardziej podoba? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Fiaty, Audi i inne Żuki.
- Fani motoryzacji?
- Pewnie! Malucha oglądam. Jeździłem nim.
- Wspomnienia wracają?
- Na pewno.
- Do wejścia coraz bliżej. Długo Państwo czekacie?
- 20 minut. Kolejka długa, ale czekamy i dojdziemy do celu.
- W Muzeum Techniki i Komunikacji dzisiaj pełno atrakcji. Te atrakcje to?
- Wystawa rekonstrukcyjna, wystawa modeli, pokazy filmowe.
- A jeśli chodzi o ulubiony model, co by Pan tutaj wybrał?
- Po pierwsze Toma Hanksa z filmu Szeregowiec Ryan...

Szczecińskie muzea można odwiedzać do północy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od przedwczoraj oglądane 6010 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od wczoraj oglądane 4334 razy)
  3. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4311 razy)
  4. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od wczoraj oglądane 2796 razy)
  5. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 1986 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Lubiak
Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu

Najnowsze podcasty