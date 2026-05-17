Noc w Areszcie - nietypowa Noc Muzeów w Swinoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Kto powiedział, że w więzieniu można wylądować tylko za karę? W minioną noc areszt śledczy przeżył prawdziwe oblężenie, a w celach – zupełnie legalnie – zamykali się nawet najwięksi fani mocnych wrażeń!
Ta Noc Muzeów zdecydowanie należała do tych z dreszczykiem. Przez kilka godzin mury aresztu odwiedziło łącznie trzy tysiące osób.

- Było strasznie - Bałam się. A pan, jak wrażenie? - Zaciekawiony byłem, jak to wygląda w środku. Fajnie, że była okazja zobaczyć ten budynek. - Chyba świadomość miejsca, co tutaj było - mówili odwiedzający świnoujski areszt śledczy.

Ta noc była ostatnią szansą na odwiedzenie miejsca. Pusty od lat areszt w przyszłości ma służyć jako archiwum akt sądowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

