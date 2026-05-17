Tramwaj zwany pożądaniem - akcja IFMSA-Poland [ZDJĘCIA]

Do tej pory jeździli zwykłym tramwajem, ale teraz postawili na rejsy po Odrze.

- Chodzimy po bulwarach, zachęcamy osoby tutaj, aby wzięły udział w rejsie. No i przede wszystkim dobrze się bawimy. Są różne konkursy, nagrody do wygrania... - dodał Łukasz Lisiecki.





- Przede wszystkim, żeby zmniejszyć chorobliwość u osób, doprowadzić do tego, że społeczeństwo jest zdrowsze - usłyszał w odpowiedzi od Katarzyny Puchalskiej.





- Przydałaby się taka ósemka w skali Beauforta, żeby trochę wrażeń było, ale i tak to super sprawa. - Dowiedziałam się dużo o HPV, ale zadałam pytanie o HPV i pani mi dużo powiedziała na ten temat, rzeczy których nie wiedziałam, a uważam to za wiedzę praktyczną i istotną w życiu codziennym. - Uczymy się dużo i takie spotkania są dla nas jak najbardziej potrzebne - mówili inni uczestnicy rejsów.





Studenci ze stowarzyszenia IFMSA-Poland zorganizowali akcję "Tramwaj zwany pożądaniem", w ramach której Szczecinianie mogli bezpłatnie poszerzyć swoją wiedzę o profilaktyce wirusa HIV i zapobieganiu chorobom wenerycznym.- Opowiadamy o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym o HIV i o AIDS. No i przede wszystkim płyniemy rejsem w statek, więc łączymy przyjemne z pożytecznym - powiedziała Urszula Huryń, koordynatorka akcji.- Jak ważna jest ta profilaktyka przeciw HIV? - dopytywał reporter Radia Szczecin.Rejsy odbywały się w godzinach 12-15.Sam problem HIV wciąż jest bardzo aktualny. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego tylko w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano 630 nowych zakażeń HIV oraz 50 przypadków AIDS.