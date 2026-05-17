Pierwsza Pyrzycka Noc Muzeów

Fot. Remigiusz Pajor-Kubicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Kierunek Pyrzyce Fot. Remigiusz Pajor-Kubicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Kierunek Pyrzyce

Historia Pyrzyc opowiedziana nocą i to w wyjątkowym miejscu - około 50 osób wzięło udział w pierwszej w historii miasta Nocy Muzeów, która odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jak podkreśla Remigiusz Pajor-Kubicki ze Stowarzyszenia Kierunek Pyrzyce, mieszkańcy coraz chętniej poznają lokalną historię w nowoczesnej i bardziej przystępnej formie.



- Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy chcą poznawać historię miasta w bardziej przystępnej i żywej formie. Pierwsza nasza Noc Muzeów pokazała, że takie wydarzenia są Ziemi Pyrzyckiej bardzo potrzebne i na pewno jest to dodatkowa motywacja do podejmowania kolejnych działań - przyznał.



Podczas wydarzenia opowiadano między innymi o średniowiecznych fortyfikacjach Pyrzyc, architekturze świątyni i odkrytych kilka lat temu historycznych płytach epitafijnych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna