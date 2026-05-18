Spotkali się 50 lat po maturze [ZDJĘCIA]

Region Piotr Tolko

fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]
Niezwykła uroczystość w zespole szkół w Płotach. Absolwenci tej szkoły zobaczyli się znowu dokładnie 50 lat po maturze. Niektórzy spotkali się ze swymi rówieśnikami po raz pierwszy od tamtego egzaminu.
- Przed maturą zebrałam ich tam, w parku usiedliśmy i powtarzaliśmy wszystko od początku. No i dzięki temu pozdawali, bo różnie mogło być... - mówi Barbara Trykacz, wychowawczyni klasy piątej B, rocznik 1976.

Na spotkanie absolwentów przyjechały osoby z odległych zakątków kraju, również z zagranicy – podkreśla współorganizator tego wydarzenia Franciszek Gródecki.

- Trochę siwych włosów nam przybyło, pół wieku robi swoje nie da się ukryć, ale humor dopisuje jak przed wieloma laty. Wychowanie przez pracę i kształtowanie charakterów. Nie było, że boli, trzeba było swoje zrobić i koniec, inaczej praktyka niezaliczona i poprawka w niedzielę - dodaje Gródecki.

W obecnym zespole szkół w Płotach działało przez wiele lat technikum rolnicze i technikum hodowlane, a także szkoła zawodowa. W budynku, przy ul. Paderewskiego szkoła działa od 1973 roku. Wcześniej mieściła się w pałacu w Płotach.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
