Spotkali się 50 lat po maturze [ZDJĘCIA]

Niezwykła uroczystość w zespole szkół w Płotach. Absolwenci tej szkoły zobaczyli się znowu dokładnie 50 lat po maturze. Niektórzy spotkali się ze swymi rówieśnikami po raz pierwszy od tamtego egzaminu.

- Przed maturą zebrałam ich tam, w parku usiedliśmy i powtarzaliśmy wszystko od początku. No i dzięki temu pozdawali, bo różnie mogło być... - mówi Barbara Trykacz, wychowawczyni klasy piątej B, rocznik 1976.



Na spotkanie absolwentów przyjechały osoby z odległych zakątków kraju, również z zagranicy – podkreśla współorganizator tego wydarzenia Franciszek Gródecki.



- Trochę siwych włosów nam przybyło, pół wieku robi swoje nie da się ukryć, ale humor dopisuje jak przed wieloma laty. Wychowanie przez pracę i kształtowanie charakterów. Nie było, że boli, trzeba było swoje zrobić i koniec, inaczej praktyka niezaliczona i poprawka w niedzielę - dodaje Gródecki.



W obecnym zespole szkół w Płotach działało przez wiele lat technikum rolnicze i technikum hodowlane, a także szkoła zawodowa. W budynku, przy ul. Paderewskiego szkoła działa od 1973 roku. Wcześniej mieściła się w pałacu w Płotach.



