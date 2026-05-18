Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Karina. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Karina. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Karina. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Karina. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Żuchwa pokruszyła się w drobny mak - tak Szczecinianka, 26-letnia Karina, opowiada o swoim wypadku na hulajnodze elektrycznej.
Cztery lata temu, gdy jechała hulajnogą, koło zahaczyło o luźną płytkę chodnikową. W wyniku upadku młoda kobieta złamała kości żuchwy i jarzmową, straciła też zęby po lewej stronie twarzy.

Karina Łyżwińska zaznacza, że w tamtych latach hulajnogi były nowością, a o kaskach nikt nawet nie myślał.

- Na hulajnogach takich wypożyczanych nikt nie jeździ w kaskach, prawda? Bo to raczej jest coś, czego nie planujesz. Stwierdzisz na przykład: uciekł mi tramwaj, podjadę hulajnogą. Mimo wszystko i tak miałam bardzo dużo szczęścia, że połamałam tylko żuchwę, ale nie umarłam, nie jestem osobą niepełnosprawną intelektualnie - mówi Łyżwińska.

Choć nowy przepis o obowiązkowych kaskach dotyczy tylko osób do 16 roku życia, Szczecinianka zachęca wszystkich do kupienia kasku, szczególnie takiego który ochroni również żuchwę.

Kobieta wciąż mierzy się ze skutkami wypadku. Zrośnięta kość żuchwy jest za cienka, a Karina potrzebuje kosztownej operacji przeszczepu fragmentu kości biodrowej.

- Tu jest właśnie to ryzyko, że ona może się połamać i tego musimy uniknąć. Wiadomo, że połamanie kości jest bardzo bolesne, ale to nie chodzi też tylko o ból. To już mogłoby gwarantować pewną niepełnosprawność. To już są dużo większe konsekwencje i też leczenie jest dużo gorsze - mówi Szczecinianka.

Operacja Kariny będzie kosztować ponad 90 tysięcy złotych. Fundacja Podaruj Dobro prowadzi zbiórkę na leczenie.

Od początku roku w województwie zachodniopomorskim doszło do 10 wypadków i 40 kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych.

Edycja tekstu: Michał Król
Karina Łyżwińska zaznacza, że w tamtych latach hulajnogi były nowością, a o kaskach nikt nawet nie myślał.
Kobieta wciąż mierzy się ze skutkami wypadku. Zrośnięta kość żuchwy jest za cienka, a Karina potrzebuje kosztownej operacji przeszczepu fragmentu kości biodrowej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6096 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4856 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2885 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2059 razy)
  5. Umowa na tunele Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie podpisywana w najbliższych dniach
    (od 13 maja oglądane 1854 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]
Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2026" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz

Najnowsze podcasty