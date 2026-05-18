Radio Szczecin
Korki na Niebuszewie z powodu napraw, zmian w organizacji nie będzie

Region Julia Nowicka

Fot. Tramwaje Szczecińskie
Kostka do utylizacji, a wylewany za nią beton powoduje korki na szczecińskim Niebuszewie. Na ulicach Orzeszkowej i Boguchwały w trwa usuwanie pękniętej kostki brukowej.
Gdy cysterny z betonem wyjeżdżają na pas dla samochodów, auta kierują się na tory tramwajowe. Jednak te są często blokowane, bo blokują je tramwaje zatrzymujące się na przystanku końcowym.

Zapytaliśmy o to, czy przystanek nie mógłby zostać przeniesiony na ulicę Boguchwały. Jak jednak powiedział nam rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim - takie rozwiązanie nie jest na razie potrzebne.

- To pojawianie się sprzętu na torowisku wyznaczonym w tej chwili dla samochodów jest incydentalne. W związku z tym wykonawca stwierdził, że nie widzi potrzeby takiej zmiany czasowej organizacji ruchu. Po prostu przepraszamy za utrudnienia - mówi Jachim.

Sama kostka nie nadaje się do ponownego użycia i zostanie zutylizowana przez grupę ZUE.
Pytaliśmy o koszt, jaki miasto poniesie za zmarnowaną kostkę.

- To jest wszystko w ramach kontraktu. Kostkę zakupiła spółka ZUE i to jest wszystko w cenie, którą miasto zapłaciło wcześniej za całą realizację - dodaje Jachim.

Remont na odcinku przy pętli Dworzec Niebuszewo powinien zakończyć się w pierwszej połowie czerwca. Wszystkie naprawy potrwają do września.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
