Korki na Niebuszewie z powodu napraw, zmian w organizacji nie będzie

Kostka do utylizacji, a wylewany za nią beton powoduje korki na szczecińskim Niebuszewie. Na ulicach Orzeszkowej i Boguchwały w trwa usuwanie pękniętej kostki brukowej.

Gdy cysterny z betonem wyjeżdżają na pas dla samochodów, auta kierują się na tory tramwajowe. Jednak te są często blokowane, bo blokują je tramwaje zatrzymujące się na przystanku końcowym.Zapytaliśmy o to, czy przystanek nie mógłby zostać przeniesiony na ulicę Boguchwały. Jak jednak powiedział nam rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim - takie rozwiązanie nie jest na razie potrzebne.- To pojawianie się sprzętu na torowisku wyznaczonym w tej chwili dla samochodów jest incydentalne. W związku z tym wykonawca stwierdził, że nie widzi potrzeby takiej zmiany czasowej organizacji ruchu. Po prostu przepraszamy za utrudnienia - mówi Jachim.Sama kostka nie nadaje się do ponownego użycia i zostanie zutylizowana przez grupę ZUE.Pytaliśmy o koszt, jaki miasto poniesie za zmarnowaną kostkę.- To jest wszystko w ramach kontraktu. Kostkę zakupiła spółka ZUE i to jest wszystko w cenie, którą miasto zapłaciło wcześniej za całą realizację - dodaje Jachim.Remont na odcinku przy pętli Dworzec Niebuszewo powinien zakończyć się w pierwszej połowie czerwca. Wszystkie naprawy potrwają do września.