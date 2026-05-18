Remont nawierzchni na świnoujskich promach

Region Joanna Maraszek

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujskie promy przechodzą nietypowy remont. Taki lifting nie należy do częstych, ale jest konieczny. Wszystko po to, by wjeżdżanie na pokład, było komfortowe i bezpieczne.
Wymiana nawierzchni przeważnie kojarzy się z drogami, ale w przypadku miasta położonego na 44 wyspach, jest inaczej mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Okazuje się, że asfaltujemy nie tylko ulice, ale także promy. Promy typu Karsibór mają na środkowym pokładzie nawierzchnię bitumiczną. Na promie typu Bielik jest nieco inna nawierzchnia, ona jest żywiczna - mówi Basałygo.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia podkreśla, że promy w mieście są bardzo ważnym elementem infrastruktury.

- Sama kilkakrotnie widziałam je zapełnione po brzegi i samochodami, ale faktycznie tysiące dosłownie ludzi przepływających promami, którzy przyjeżdżają do nas z regionu - mówi Agatowska.

Jednostki do pracy wrócą po zakończeniu prac.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

