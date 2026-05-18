W Binowie rozpoczęła się 28. edycja najstarszego turnieju golfowego w kraju

Sebastian Roszkowski

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Rozpoczął się Floating Garden Szczecin Open czyli najstarszy w Polsce turniej golfowy dla zawodowych graczy. To już 28. edycja zawodów.
Jak mówi Sławomir Piński - organizator turnieju - jest on silnie obsadzony.

- Jestem zadowolony z tej grupy, która stawiła się na starcie - mówi Piński..

Jednym z faworytów imprezy jest zawodnik gospodarzy - Maksymilian Sałuda.

Nie jestem zadowolony. Oczywiście dzisiaj będą pewnie trochę wyższe wyniki niż standardowo, bo warunki są dość wietrzne. Ale jeszcze mamy dwa dni i będziemy walczyć do końca - mówi Sałuda.

Zdaniem Kamila Tatarczuka reprezentanta Mazury Golf and Country Club pole golfowe w Binowie jest bardzo wymagające.

- Wiele trudnych dołków, szczególnie jak wieje. Fajne techniczne pole, ja takie lubię - twierdzi Tatarczuk.

Po pierwszy dniu zawodów prowadzi Morgan Olofsson ze Szwecji, Tatarczuk jest trzeci, a Sałuda zajmuje szóste miejsce. Impreza potrwa do środy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Sebastiana Roszkowskiego

