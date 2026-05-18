Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych pokazali się na scenie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Joanna Knasińska
Fot. Joanna Knasińska
Fot. Joanna Knasińska
Fot. Joanna Knasińska
Młodzież z ośrodków z województwa zachodniopomorskiego wystąpiła na scenie szczecińskiej Pleciugi. "MOS be the music" to tytuł konkursu piosenki autorskiej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii.
Na scenie Teatru Lalek Pleciuga zaprezentowały się 24 osoby z ośmiu placówek. Dla wielu był to pierwszy publiczny występ przed większą publicznością.

- Od zawsze uciekam w muzykę, bo dużo się złego działo w moim życiu, zawsze uciekałem w muzykę. To mi pomaga po prostu, no tak, to jest taki mój lek. Trenowałem, nie przestawałem. Zaczynałem nagrywać, się ze mnie śmiali, podcinali mi skrzydła. Cieszę się, że ludziom się podoba to, co robię. - Byłam w szpitalu psychiatrycznym, bałam się ludzi i próbowałam odważyć się po prostu zaśpiewać przy większej ilości ludzi. Stres jest tylko wtedy, kiedy sami sobie to nakręcamy w głowie. - mówią uczestnicy.

- Wiadomo, że to dla tych dzieciaków jest bardzo trudne, bo te dzieciaki bardzo często mają jakieś fobie społeczne, boją się występów. Pierwszy raz występują na scenie i jest to dla nich też taka terapia. One przełamują swoje ręki, strachy, a przy okazji podbudowują się - mówi Agnieszka Włodarczyk, koordynatorka konkursu.

Konkurs piosenki autorskiej zorganizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie. W konkursie wzięła udział młodzież w wieku od 14 do 19 lat. Zwycięzcą został Krystian Cholewa z ośrodka w Trzebieży.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6102 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4890 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2889 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2066 razy)
  5. Umowa na tunele Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie podpisywana w najbliższych dniach
    (od 13 maja oglądane 1864 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]
Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2026" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz

Najnowsze podcasty