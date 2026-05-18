Wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych pokazali się na scenie

Młodzież z ośrodków z województwa zachodniopomorskiego wystąpiła na scenie szczecińskiej Pleciugi. "MOS be the music" to tytuł konkursu piosenki autorskiej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii.

Na scenie Teatru Lalek Pleciuga zaprezentowały się 24 osoby z ośmiu placówek. Dla wielu był to pierwszy publiczny występ przed większą publicznością.- Od zawsze uciekam w muzykę, bo dużo się złego działo w moim życiu, zawsze uciekałem w muzykę. To mi pomaga po prostu, no tak, to jest taki mój lek. Trenowałem, nie przestawałem. Zaczynałem nagrywać, się ze mnie śmiali, podcinali mi skrzydła. Cieszę się, że ludziom się podoba to, co robię. - Byłam w szpitalu psychiatrycznym, bałam się ludzi i próbowałam odważyć się po prostu zaśpiewać przy większej ilości ludzi. Stres jest tylko wtedy, kiedy sami sobie to nakręcamy w głowie. - mówią uczestnicy.- Wiadomo, że to dla tych dzieciaków jest bardzo trudne, bo te dzieciaki bardzo często mają jakieś fobie społeczne, boją się występów. Pierwszy raz występują na scenie i jest to dla nich też taka terapia. One przełamują swoje ręki, strachy, a przy okazji podbudowują się - mówi Agnieszka Włodarczyk, koordynatorka konkursu.Konkurs piosenki autorskiej zorganizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie. W konkursie wzięła udział młodzież w wieku od 14 do 19 lat. Zwycięzcą został Krystian Cholewa z ośrodka w Trzebieży.