Świnoujście po raz kolejny zagra na jazzową nutę

Nadmorski kurort ponownie zamieni się w polską stolicę jazzu – ruszyły oficjalne przygotowania do drugiej edycji festiwalu Summer Jazz Świnoujście 2026.

Po sukcesie pierwszej edycji poprzeczkę postawiono jeszcze wyżej. Jak zapewniał w czasie konferencji prasowej Sylwester Ostrowski, dyrektor programowy festiwalu, w Świnoujściu usłyszymy absolutną czołówkę polskiego jazzu oraz rewelacyjnych artystów z całego świata.





- Mamy najlepsze gwiazdy z Brazylii, z Kuby, z Hiszpanii, z Włoch i oczywiście z Polski. Gwiazdą jest brazylijska królowa samby Lilian Vieira, wystąpi trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Carlos Sarduy z Kuby oraz znakomita polska wokalistka Asia Czajkowska - mówi Ostrowski.Koncerty będą głównymi wydarzeniami Summer Jazz, ale nie jedynymi.- Warsztaty, spotkania autorskie. W sumie przez te cztery dni będzie się cały czas działo. Od rana do wieczora.Summer Jazz Świnoujście odbędzie się między 9 a 12 lipca. Wszystkie wydarzenia będą nieodpłatne.