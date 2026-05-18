Świnoujście po raz kolejny zagra na jazzową nutę

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nadmorski kurort ponownie zamieni się w polską stolicę jazzu – ruszyły oficjalne przygotowania do drugiej edycji festiwalu Summer Jazz Świnoujście 2026.
Po sukcesie pierwszej edycji poprzeczkę postawiono jeszcze wyżej. Jak zapewniał w czasie konferencji prasowej Sylwester Ostrowski, dyrektor programowy festiwalu, w Świnoujściu usłyszymy absolutną czołówkę polskiego jazzu oraz rewelacyjnych artystów z całego świata.

- Mamy najlepsze gwiazdy z Brazylii, z Kuby, z Hiszpanii, z Włoch i oczywiście z Polski. Gwiazdą jest brazylijska królowa samby Lilian Vieira, wystąpi trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Carlos Sarduy z Kuby oraz znakomita polska wokalistka Asia Czajkowska - mówi Ostrowski.

Koncerty będą głównymi wydarzeniami Summer Jazz, ale nie jedynymi.

- Warsztaty, spotkania autorskie. W sumie przez te cztery dni będzie się cały czas działo. Od rana do wieczora.

Summer Jazz Świnoujście odbędzie się między 9 a 12 lipca. Wszystkie wydarzenia będą nieodpłatne.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

