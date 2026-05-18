22 miliony złotych na osiem boisk w Zachodniopomorskiem z programu „Orły”

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich do województwa zachodniopomorskiego trafiły 22 mln zł z programu „Orły". Z dofinansowania skorzystało siedem samorządów. Zrealizowanych zostanie osiem inwestycji, m.in. w Stargardzie, Koszalinie, Szczecinie i Mirosławcu.
W poniedziałek w Stargardzie oficjalnie ogłoszono wyniki ministerialnego programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Orłów, które mają powstać w województwie zachodniopomorskim. Dofinansowanie przyznano przedstawicielom siedmiu samorządów. W ramach programu, na Pomorzu Zachodnim zmodernizowane lub wybudowanych zostanie osiem boisk.

Wsparcie obejmie m.in. modernizację boisk piłkarskich w Mielnie (powiat koszaliński) i Szczecinie oraz budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich w Gryficach i Strzekęcinie (powiat koszaliński). W samym Stargardzie zrealizowane zostaną dwie inwestycje przy ul. Ceglanej.

- Ten program to gigantyczne dofinansowanie. To jest największy tego typu projekt w historii, który był i jest realizowany przez państwo polskie. Dzięki projektowi „Orły”, czyli budowie pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, w Polsce zostanie dofinansowanych ponad 120 obiektów – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Stargardzie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Dodał, że takich inwestycji w kraju trzeba realizować „jak najwięcej”. Wskazał też, że odpowiednia baza sportowa jest niezbędna dla dzieci i młodzieży.

- Jeszcze kilkanaście lat temu, w Stargardzie piłkę nożną trenowało około 300 dzieci. Dzisiaj mamy ponad 1200 dzieciaków, które uprawiają ten sport. Z perspektywy tych liczb najważniejszy jest nie tylko rozwój klubów sportowych, ale rozwój infrastruktury – powiedział prezydent Stargardu Rafał Zając.

Jak ocenił, wsparcie pomoże m.in. zrealizować przebudowę stadionu miejskiego. - To ogromna skala inwestycji łącznie z pełnowymiarową trybuną, z boiskiem trawiastym, z balonami dla dzieci, bo to bardzo ważne, żeby nie jeździły po salach gimnastycznych, tylko w swoim obiekcie miały pełne zaplecze treningowe również w zimę – dodał Zając.

W skali kraju na dofinansowanie 120 inwestycji w ramach Programu „Orły" resort sportu i turystyki przeznaczy łącznie ponad 300 mln zł.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

