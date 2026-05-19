Nowe kierunki na ZUT w Szczecinie. Ruszyła rekrutacja

Wystartowała rekrutacja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Do wyboru jest blisko 50 kierunków.

Jak informuje Emilia Kujawa rzeczniczka prasowa ZUT w Szczecinie, sztuczna inteligencja była do tej pory przedmiotem, władze uczelni uznały jednak, że konieczne jest uruchomienie osobnego kierunku.





- Kierunek sztuczna inteligencja to odpowiedź ZUT na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów potrafiących tworzyć i wdrażać nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Wydaje nam się, że akurat ta propozycja będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem - mówi Kujawa.





Również na analityce gospodarczej będą wykorzystywane umiejętności z obszaru sztucznej inteligencji.





- Studiując analitykę gospodarczą zdobędziemy niezbędną wiedzę ekonomiczną, nauczymy się samodzielnego pozyskiwania, przetwarzania i interpretowania danych, co przełoży się na trafne formułowanie rekomendacji biznesowych, finansowych i administracyjnych - dodaje rzeczniczka.





Nabór kandydatów rozpoczęły także Politechnika Morska i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Szczeciński rozpocznie rekrutację jutro.









