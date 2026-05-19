93 miliony złotych na inwestycje wodno‑ściekowe w Nowogardzie

Blisko 2 miliony złotych na nową kanalizację i oczyszczalnię w Konarzewie oraz ponad 50,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie.
Gmina realizuje największy w swojej historii program inwestycji wodno‑ściekowych. Łączna wartość kluczowych projektów przekracza 93 miliony złotych.
W miejscowości Konarzewo realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Inwestycja objęła 151 mieszkańców i jest odpowiedzią na poważną awarię dotychczasowego systemu kanalizacyjnego.
Znacznie większą skalę ma rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie.
Koszt inwestycji przekracza 91 milionów złotych, z czego ponad połowa to unijne dofinansowanie.
