Terminal LNG w Świnoujściu - bezpieczne mimo sytuacji na bliskim wschodzie

Region Joanna Maraszek

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl
Sytuacja na Bliskim Wschodzie chwilowo wstrzymała dostawy LNG z Kataru z powodu zablokowania cieśniny Ormuz. Mimo to Terminal LNG w Świnoujściu pracuje normalnie i zapewnia nieprzerwane dostawy gazu do Polski.
Konflikt na bliskim wschodzie nie spowodował poważnych zakłóceń w dostawach do Polski, ani przerw systemu przesyłowego.

Anna Starosta z Terminalu LNG w Świnoujściu wyjaśnia, że sytuacja jest od początku monitorowana.

- Kluczowe znaczenie ma dzisiaj dywersyfikacja. Polska nie opiera się na jednym regionie czy jednym dostawcy. Oczywiście dominującym kierunkiem pozostają Stany Zjednoczone - mówi Starosta.

Choć trasa z Kataru jest kluczowa dla globalnego rynku, to dzięki wcześniejszej rozbudowie polskiego terminalu i dywersyfikacji źródeł, Polacy nie odczuwają braków.

- Dostawy skroplonego gazu ziemnego, czyli LNG do Polski systematycznie rosną. To jest głównie efekt rozbudowy świnoujskiej instalacji, dzięki której powstał trzeci zbiornik i drugie nowe nabrzeże statkowe - dodaje przedstawicielka Terminalu LNG w Świnoujściu

W miniony weekend Do terminalu zawinął 31 statek w tym roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

