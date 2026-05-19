Terminal LNG w Świnoujściu - bezpieczne mimo sytuacji na bliskim wschodzie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie chwilowo wstrzymała dostawy LNG z Kataru z powodu zablokowania cieśniny Ormuz. Mimo to Terminal LNG w Świnoujściu pracuje normalnie i zapewnia nieprzerwane dostawy gazu do Polski.

Konflikt na bliskim wschodzie nie spowodował poważnych zakłóceń w dostawach do Polski, ani przerw systemu przesyłowego.Anna Starosta z Terminalu LNG w Świnoujściu wyjaśnia, że sytuacja jest od początku monitorowana.- Kluczowe znaczenie ma dzisiaj dywersyfikacja. Polska nie opiera się na jednym regionie czy jednym dostawcy. Oczywiście dominującym kierunkiem pozostają Stany Zjednoczone - mówi Starosta.Choć trasa z Kataru jest kluczowa dla globalnego rynku, to dzięki wcześniejszej rozbudowie polskiego terminalu i dywersyfikacji źródeł, Polacy nie odczuwają braków.- Dostawy skroplonego gazu ziemnego, czyli LNG do Polski systematycznie rosną. To jest głównie efekt rozbudowy świnoujskiej instalacji, dzięki której powstał trzeci zbiornik i drugie nowe nabrzeże statkowe - dodaje przedstawicielka Terminalu LNG w ŚwinoujściuW miniony weekend Do terminalu zawinął 31 statek w tym roku.