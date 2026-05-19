Ośmiu kierujących po alkoholu złapała goleniowska drogówka

Osiem osób jeżdżących po alkoholu zatrzymali policjanci z goleniowskiej drogówki. Pięcioro z nich to kierowcy samochodów, pozostali jechali rowerami.

Wśród tych ostatnich był rekordzista - 26-latek miał w organizmie ponad dwa promile. Dostał 2,5 tys. zł mandatu. Taką samą karę otrzymał 63-latek, u którego badanie wykazało 0,6 promila alkoholu.Inny mężczyzna jechał rowerem, jednocześnie pijąc piwo. W organizmie miał 0,3 promila. W jego przypadku policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu.