Świnoujście: przebudowa ulicy Sienkiewicza opóźniona

Kierowcy w Świnoujściu muszą uzbroić się w cierpliwość. Przebudowa ulicy Sienkiewicza potrwa dłużej z powodu niespodzianki.

W trakcie robót natrafiono na nienaniesioną na plany infrastrukturę podziemną. Zamknięte pozostaje skrzyżowanie z Moniuszki, co oznacza dalsze zmiany w organizacji ruchu i korki.Choć sezon letni za pasem, Świnoujścianie i turyści, którzy odwiedzą kurort, muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi.Remont ulicy w dzielnicy nadmorskiej może się przedłużyć, uprzedza Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.- Planowo prace miały zakończyć się 19 czerwca, ale już wiemy, że ze względu na to, że mieliśmy i długą zimę, a także to, że znaleziono infrastrukturę podziemną wcześniej niezinwentaryzowaną na planach, prace przedłużą się - dodaje Basałygo.Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, kierowców prosi o cierpliwość i uważność na tymczasowe oznakowanie.- Przyszedł ten moment, że te kluczowe skrzyżowania na ulicy Matejki i Moniuszki muszą zostać zrealizowane. Wierzę, że kierowcy będą ostrożni i to przetrwamy - mówi Agatowska.Remont ulicy Sienkiewicza jest jednym z największych prowadzonych w ostatnich latach w dzielnicy nadmorskiej. Całkowity koszt przebudowy ulicy wynosi blisko 28 milionów złotych.