Świnoujście: przebudowa ulicy Sienkiewicza opóźniona

Region Joanna Maraszek

Fot. Geoportal.gov.pl
Kierowcy w Świnoujściu muszą uzbroić się w cierpliwość. Przebudowa ulicy Sienkiewicza potrwa dłużej z powodu niespodzianki.
W trakcie robót natrafiono na nienaniesioną na plany infrastrukturę podziemną. Zamknięte pozostaje skrzyżowanie z Moniuszki, co oznacza dalsze zmiany w organizacji ruchu i korki.

Choć sezon letni za pasem, Świnoujścianie i turyści, którzy odwiedzą kurort, muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi.

Remont ulicy w dzielnicy nadmorskiej może się przedłużyć, uprzedza Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Planowo prace miały zakończyć się 19 czerwca, ale już wiemy, że ze względu na to, że mieliśmy i długą zimę, a także to, że znaleziono infrastrukturę podziemną wcześniej niezinwentaryzowaną na planach, prace przedłużą się - dodaje Basałygo.

Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, kierowców prosi o cierpliwość i uważność na tymczasowe oznakowanie.

- Przyszedł ten moment, że te kluczowe skrzyżowania na ulicy Matejki i Moniuszki muszą zostać zrealizowane. Wierzę, że kierowcy będą ostrożni i to przetrwamy - mówi Agatowska.

Remont ulicy Sienkiewicza jest jednym z największych prowadzonych w ostatnich latach w dzielnicy nadmorskiej. Całkowity koszt przebudowy ulicy wynosi blisko 28 milionów złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

