Bezpieczny odpoczynek nad Bałtykiem

W kurortach nadmorskich trwają ostatnie przygotowania do sezonu letniego. Jak zapewnić bezpieczny wypoczynek na wybrzeżu?

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Reporter Radia Szczecin Przemysław Polanin sprawdził to tym w okolicznych miejscowościach.Dźwirzyno i Grzybowo czekają na przyjazd turystów, a miejscowi urzędnicy zapewniają, że pod względem bezpieczeństwa wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.Jacek Domański, dyrektor zarządzającego plażami Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji zapewnia, że na kąpieliskach jest już zapewniona pełna obsada ratowników.- Będzie ich 40 na 8 punktach ratowniczych, po 4 punkty w miejscowości Dźwirzyno i w miejscowości Grzybowo. Od 26 czerwca i kończymy pierwszym weekendem września - mówi Domański.Z kolei wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski zapowiada, że bezpiecznie ma być także poza samymi plażami.- Nie tylko będzie więcej patroli drogowych, ale również więcej patroli pieszych - dodaje Wolski.Gmina stawia także na ofertę rozrywkową. Nie zabraknie tradycyjnego Festiwalu Zupy Grzybowej czy zaplanowanego na 12 lipca otwarcia lata, którego gwiazdą wieczoru będzie Blanka.