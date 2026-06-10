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Bezpieczny odpoczynek nad Bałtykiem

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W kurortach nadmorskich trwają ostatnie przygotowania do sezonu letniego. Jak zapewnić bezpieczny wypoczynek na wybrzeżu?
Reporter Radia Szczecin Przemysław Polanin sprawdził to tym w okolicznych miejscowościach.

Dźwirzyno i Grzybowo czekają na przyjazd turystów, a miejscowi urzędnicy zapewniają, że pod względem bezpieczeństwa wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.

Jacek Domański, dyrektor zarządzającego plażami Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji zapewnia, że na kąpieliskach jest już zapewniona pełna obsada ratowników.

- Będzie ich 40 na 8 punktach ratowniczych, po 4 punkty w miejscowości Dźwirzyno i w miejscowości Grzybowo. Od 26 czerwca i kończymy pierwszym weekendem września - mówi Domański.

Z kolei wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski zapowiada, że bezpiecznie ma być także poza samymi plażami.

- Nie tylko będzie więcej patroli drogowych, ale również więcej patroli pieszych - dodaje Wolski.

Gmina stawia także na ofertę rozrywkową. Nie zabraknie tradycyjnego Festiwalu Zupy Grzybowej czy zaplanowanego na 12 lipca otwarcia lata, którego gwiazdą wieczoru będzie Blanka.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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