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Moderusy na razie niedostępne dla linii 2 i 9

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Choć szczecińskie Moderusy Gamma jeżdżą już w komplecie, to nie mogą obsługiwać linii nr 2. Problem ujawnił się podczas jazd próbnych na pętli tramwajowej Turkusowa, kiedy to wykryto ryzyko kolizji z krawędzią przystanku początkowego „dwójki” w stronę Niebuszewa.
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim mówi, że podobny problem występuje w przypadku linii nr 9, a konkretnie jej peronu na pętli Potulicka

- W związku z tym to ograniczenie musimy brać pod uwagę, a w dalszej perspektywie korektę tego łuku tak, aby te tramwaje Gamma również mogły tam dojeżdżać bez problemów - dodaje Jachim.

Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do przeprowadzenia niezbędnych korekt. Moderusy Gamma można obecnie spotkać na liniach 3 i 4. Teoretycznie istnieje możliwość wysłania ich na pozostałe linie z wyjątkiem „dwójki” i „dziewiątki”. Na razie nie jest to możliwe ze względu na konieczność zachowania rezerwy taborowej dla „czwórki”, która musi być obsługiwana taborem dwukierunkowym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim mówi, że podobny problem występuje w przypadku linii nr 9, a konkretnie jej peronu na pętli Potulicka

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