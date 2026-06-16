Samorządowy Szlak Wodny wraca 27 czerwca

Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Samorządowego Szlaku Wodnego.

Pierwsze kursy tramwaju wodnego odbędą się w sobotę, 27 czerwca.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

To nic innego jak tramwaj wodny, który będzie pływać po Zalewie Szczecińskim. To idealna opcja zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek.- Od dziś można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów - zachęca rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach, Sylwia Turkiewicz.