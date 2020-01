Ponad połowa Polaków wierzy, że Grodzki brał łapówki

Ponad połowa Polaków wierzy w prawdziwość zarzutów korupcyjnych stawianych profesorowi Grodzkiemu. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Pracownia Social Changes zapytała Polaków: „Czy wierzy Pani/Pan w to, że Tomasz Grodzki przyjmował łapówki w czasach, gdy pracował jako chirurg oraz pełnił funkcję ordynatora i dyrektora szpitala Szczecin-Zdunowo?”Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 51 procent badanych, z czego 24 proc. zaznaczyło „zdecydowanie tak”, a 27 proc. - „raczej tak”. 31 procent badanych nie wierzy, że profesor Grodzki brał łapówki, z czego „zdecydowanie nie” mówi 13 proc. badanych, a 18 proc. opowiada się za - „raczej nie”. „Trudno powiedzieć” zaznaczyło 18 proc. badanych.To są wiarygodne historie przedstawiane przez Radio Szczecin - powiedział Michał Karnowski z portalu wPolityce.pl.- Mamy do czynienia jednak z wiarygodnymi świadkami przedstawianymi przez Radio Szczecin. To nie jest tylko jedna osoba. To nie są też słowa, które byłyby jakoś sprzeczne z naszym doświadczeniem życiowym. Wszyscy raczej jak patrzymy uważnie na świat wokół siebie to wiemy, że w wielu miejscach tak niestety to działa i wygląda - mówi Karnowski.Michał Karnowski mówi, że reakcja prof. Tomasza Grodzkiego na publikacje Radia Szczecin zwiększa prawdopodobieństwo, że w jego szpitalu mogły być brane łapówki.- Można powiedzieć, że pan profesor miota się pomiędzy próbą przemilczenia tematu, wyszydzenia go albo zastraszenia czy dziennikarzy Radia Szczecin, którzy tutaj swoją misję dziennikarską bardzo dobrze wypełniają, czy też świadków. Co chwila słyszymy, że tu będą radykalne kroki prawne podejmowane - mówi Karnowski.Badanie zostało przeprowadzone pod koniec grudnia. Wzięły w nim udział 1042 osoby.