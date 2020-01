Poseł SLD tłumaczy niesłowność Biedronia

Poseł SLD zgadza się z tym, że jego partyjny kolega Robert Biedroń nie dotrzymał słowa, ale tłumaczy jego decyzję.

"Biedroń od miesięcy szykuje się do kampanii prezydenckiej, a decyzję o jego pozostaniu w Parlamencie Europejskim podjęli wspólnie liderzy trzech lewicowych partii" - stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" poseł SLD Dariusz Wieczorek. Tak polityk ze Szczecina wyjaśniał, dlaczego niemal pewny kandydat SLD na najwyższy urząd w państwie nie dotrzymał słowa.Robert Biedroń zapewniał, że w obliczu wyborów do Sejmu zrezygnuje z bardzo dobrze opłacanej posady europosła. Sytuacja się zmieniła - bronił partyjnego kolegę Wieczorek.- Jeżeli chodzi o wybory do europarlamentu, Robert Biedroń startował z partii Wiosna, po wyborach europarlamentarnych zmieniła się scena polityczna i doszło do porozumienia partii Razem, Wiosna i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Decyzja o tym, że Robert Biedroń zostaje w europarlamencie była decyzją trzech liderów - powiedział Wieczorek.- Nie zmienia to faktu, że nie dotrzymał słowa - zauważył redaktor Przemysław Szymańczyk.- Tu się z panem redaktorem zgodzę - podsumował Wieczorek.Wieczorek nie chciał jednak potwierdzić doniesień, że oficjalna prezentacja Roberta Biedronia jako kandydata SLD na prezydenta odbędzie się 19 stycznia w Słupsku.