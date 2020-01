Szef radnych KO broni marszałka Grodzkiego

Zarzuca dziennikarzom manipulacje i "materiały z tezą" - ale pytany o konkretne publikacje mówi, że wskaże je później. Łukasz Tyszler z Platformy Obywatelskiej w "Rozmowie pod krawatem" bronił marszałka senatu Tomasza Grodzkiego w imieniu okręgowej izby lekarskiej.

W opublikowanym stanowisku izby czytamy o "szkalowaniu" dobrego imienia profesora Grodzkiego. Zwróciliśmy uwagę, że już kilka osób - z imienia i nazwiska - złożyło zeznania w prokuraturze. Zapytaliśmy, które publikacje Radia Szczecin naruszają dobre imię Grodzkiego, w sytuacji, gdy do rozgłośni nie wpłynęły żądania o sprostowanie. Tyszler wskazać konkretnych artykułów nie umiał.- Zaraz po programie, ponieważ nie chcę się w tym momencie pomylić ani na jotę, w przeciągu godziny prześlę do pana informację, w którym to materiale było - mówił Tyszler.- Ja chcę z całą mocą oświadczyć, również jako redaktor naczelny stacji, że w żadnym materiale Radio Szczecin nie zakładało żadnej tezy i nie skłamało. Chcę powiedzieć, że nie dostaliśmy od kogokolwiek żadnego sprostowania - podkreślił Przemysław Szymańczyk.- Takie wrażenie odnosiło się do dzisiaj w bardzo wielu państwa materiałach - odpowiedział Tyszler. Jak stwierdził "te wszystkie sytuacje", czyli pojawiające się informacje o braniu łapówek przez Grodzkiego są "inspirowane". I zastanawia się, dlaczego dopiero teraz zgłaszają się pacjenci, gdy senator został marszałkiem.