Kary dla policjantów po ucieczce zatrzymanego z komendy

Po ucieczce aresztanta ze szczecińskiej komendy - będą kary dla policjantów. Chodzi o trzech funkcjonariuszy - tak wynika ze wstępnych ustaleń wewnętrznego śledztwa policji.

Winni będą ukarani - zapowiadał w listopadzie komendant miejski policji.Jak czytamy w komunikacie od Eweliny Gryszpan z biura prasowego komendy miejskiej policji:"Postępowanie wyjaśniające zostało zakończone, na jego podstawie stwierdzono, że doszło do naruszenia dyscypliny służbowej. W związku z tym wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec jednego z funkcjonariuszy, natomiast w przypadku pozostałych dwóch funkcjonariuszy zastosowano rozstrzygnięcie zgodne z art. 132 ust. 4b Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji."To oznacza, że z dwoma funkcjonariuszami przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą. Po zakończeniu postępowania będzie wiadomo, jaka kara spotka trzeciego funkcjonariusza.- O szczegółach policjanci jednak nie informują - mówi inspektor Piotr Makuch, komendant miejski policji w Szczecinie. - W tej sprawie nie udzielamy żadnych informacji. Nic więcej nie mogę powiedzieć w tej sprawie.Podczas interwencji, 15 listopada, w piątek, policjanci zatrzymali mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu. W kajdankach trafił na komisariat. Tam okazało się, że Radosław P. ma też do odsiadki karę 10 miesięcy więzienia. Podczas czynności uciekł. Z naszych ustaleń wynika, że wykorzystał nieuwagę policjanta, który wyszedł z pokoju kserować dokumenty. Aresztant dostał się na wyższe piętro gmachu, gdzie trwa remont; tam wmieszał się w grupę robotników i z nimi opuścił teren policji.Policjanci zatrzymali mężczyznę dopiero trzy dni później - w poniedziałek, gdy opuszczał budynek przy ul. Dubois.Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: ucieczki z komendy za co grozi do dwu lat więzienia i prowadzenia samochodu mimo zakazu - za co grozi do pięciu lat za kratami.Sąd przedłużył 30-letniemu Radosławowi P. areszt na kolejne miesiące, czyli do kwietnia.