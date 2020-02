RSnW: "Jeśli będą pieniądze, nic nie zagrozi budowie"

Dużo pracy przy przygotowywaniu inwestycji, ale jeśli będą pieniądze, nic nie powinno zagrozić budowie - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" mówią o planach realizacji dziewięciu nowych obwodnic w Zachodniopomorskiem.

Dla nas oznacza to dalszą wytężoną pracę, ponieważ te inwestycje trzeba przygotować do realizacji - powiedział Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.- Na tych dziewięć projektów, dla trzech inwestycji były już pewne kroki poczynione. Na dwie obwodnice również badania geologiczne - jeżeli chodzi o Szczecinek i Gryfino. Będziemy gotowi do ogłoszenia przetargów w czwartym kwartale tego roku. Pozostała szóstka tych projektów nie ma absolutnie żadnych prac przygotowawczych za sobą - podkreślał Grzeszczuk.Potencjalne zagrożenie inwestycji to kwestia finansowania - jeśli będzie zapewnione to nie powinny nas spotkać żadne niespodzianki - dodał Arkadiusz Mikołajczuk - audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego.- Wydaje mi się, że okres realizacji jest na tyle dobrany, że z niespodziankami można sobie poradzić. Największym kłopotem, jaki może nas spotkać, to po prostu ograniczenie środków finansowych, żeby sobie z tymi ewentualnymi niespodziankami poradzić - uważa Mikołajczuk.Obwodnice w regionie mają powstać w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Głównie w okolicach miast i miasteczek, w których natężenie ruchu jest wyjątkowo duże. W Zachodniopomorskiem to: Człopa, Gryfino, Kołbaskowo, Rusinowo, Stargard, Szczecinek, Szwecja, Wałcz i Złocieniec.Program budowy stu obwodnic w Polsce ma kosztować 28 miliardów złotych.