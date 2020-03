Polacy mieszkający w Niemczech zaniepokojeni zmianami na granicach

Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, od piątku, osoby które w drodze do pracy przekroczą granicę będą poddawane 14-dniowej kwarantannie.

"To dla nas bardzo ciężki czas" - komentuje Polka, która mieszka w niemieckim Ramin, a codziennie jeździ do Szczecina prowadzić własną firmę.- Byliśmy bardzo zaskoczeni, stanęliśmy przed trudnymi decyzjami, które musimy podjąć w najbliższym czasie. Na podjęcie tych decyzji mamy zaledwie tutaj dwa dni - mówi pani Miła, która każdego dnia podróżuje z Niemiec do Szczecina do pracy.Dodatkowy rygor na granicach nie oznacza zamknięcia przepływu towarów. Teraz pracodawcy mają czas na wynajęcie kwater pracownikom - tłumaczy Mariusz Kamiński, szef MSWiA. - Musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne, nie możemy dopuścić, żeby zawłaszcza z krajów, gdzie ten poziom zakażeń jest wyższy niż w naszym kraju, żeby był swobodny przepływ obywateli - informuje Kamiński.Podróżujący z Niemiec do Polski i odwrotnie stoją teraz przed trudnymi wyborami. - Nie wiemy czy jedno z nas ma zostać w Szczecinie, a drugie zostać z dziećmi w domu czy obydwoje przeniesiemy się na ten czas do domu, zostaniemy z dziećmi, a prace zawodowe będą prowadzone przez inne osoby, które zostały po polskiej stronie - tłumaczy Polska mieszkająca za niemiecką granicą.Polska zamknęła granice do 13 kwietnia. Obostrzenia nie dotyczą kierowców samochodów ciężarowych i innych osób, które podróżują do innych krajów w ramach obowiązków służbowych.