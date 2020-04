Miasto organizuje maski dla szczecinian. W pierwszej kolejności trafią jednak do osób z grupy podwyższonego ryzyka.

Pierwsza transza to 24 tysiące sztuk - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Będą one dystrybuowane w ciągu najbliższych dni. W pierwszej kolejności chcemy, aby trafiły do naszych seniorów powyżej 65. roku życia. Te maseczki będą dystrybuowane przed Centrum Seniora, instytucje opieki oraz straż miejską - poinformował Krzystek.Miasto organizuje kolejne dostawy maseczek. Wszystkie są wielokrotnego użytku.Blisko 6 tysięcy sztuk osłon na twarz dla naszych mieszkańców uszyły, m.in. członkinie inicjatywy "Szczecinianki szyją maseczki".Od czwartku - zgodnie z zaleceniami rządu - każdy obowiązkowo musi w miejscach publicznych zasłaniać usta i nos.Miasto, do kupna maseczek dla szczecinian, zobowiązała rada miasta.